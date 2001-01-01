|Akademik Turizm Bülteni
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AYLIK ULUSAL AKADEMÝK TURÝZM HABER BÜLTENÝ (2000 - 2016)
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Akademik Turizm Bülteni, Türkiye'de turizm alanýnda çalýþmalar yapan araþtýrmacý, akademisyen, lisansüstü öðrenciler ile akademik çalýþmalara ilgi duyan uygulamacýlara yönelik olarak her ayýn ikinci yarýsýnda e-posta ortamýnda yayýmlanýr. Bülten'de genel olarak; "haberler", "tamamlanan lisansüstü tez çalýþmalarý", "yeni yayýnlar", "göreve atanma/görev yeri deðiþiklikleri" ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Akademik Turizm Bülteni'nin her ay düzenli olarak e-posta adresinize gelmesini istiyorsanýz, nkozak@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.