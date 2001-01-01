Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL AKADEMÝK TURÝZM HABER BÜLTENÝ (2000 - 2016)
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Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
 Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
Þubat
 Þubat Þubat Þubat Þubat  
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
 Mart Mart Mart Mart  
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
 Nisan Nisan Nisan Nisan  
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
Mayýs
 Mayýs Mayýs Mayýs Mayýs  
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
 Haziran Haziran Haziran Haziran  
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
 Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz  
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
Aðustos
 Aðustos Aðustos Aðustos Aðustos  
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
 Eylül Eylül Eylül Eylül  
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
 Ekim Ekim Ekim Ekim  
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
Kasým
 Kasým Kasým Kasým Kasým Kasým  
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
Aralýk
 Aralýk Aralýk Aralýk Aralýk Aralýk  
Akademik Turizm Bülteni, Türkiye'de turizm alanýnda çalýþmalar yapan araþtýrmacý, akademisyen, lisansüstü öðrenciler ile akademik çalýþmalara ilgi duyan uygulamacýlara yönelik olarak her ayýn ikinci yarýsýnda e-posta ortamýnda yayýmlanýr. Bülten'de genel olarak; "haberler", "tamamlanan lisansüstü tez çalýþmalarý", "yeni yayýnlar", "göreve atanma/görev yeri deðiþiklikleri" ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Akademik Turizm Bülteni'nin her ay düzenli olarak e-posta adresinize gelmesini istiyorsanýz, nkozak@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.